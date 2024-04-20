Pria Bunuh Tetangga di Nias Utara Ditangkap, Mengaku Kesal Sering Diajak Duel

NIAS UTARA - IH (45) pelaku pembunuhan tetatangganya bernama Ama Domi (36) di Dusun I Desa Sifaoro'asi Kecamatan Afulu, Nias Utara, Sumatera Utara berhasil ditangkap, Sabtu (20/4/2024) siang. Motif pelaku berdasarkan pengakuannya dikarenakan kesal selalu diajak duel ketika korban mabuk.

Kapolsek Lahewa Iptu Sugiabdi mengatakan, penangkapan pelaku setelah mendapatkan informasi dari seorang tokoh agama bernama Mesilina Telaumbanua. Terduga pelaku disebutnya berniat menyerahkan diri, namun takut jika banyak polisi yang menjemputnya.

Untuk itu, disepakati cukup dua orang polisi yang diutus untuk menjemput pelaku, yakni Kanit Intel Bripka Kasieli Telaumbanua dan Briptu Juskar Gulo.

"Dua orang personel yang diutus tiba di lokasi yang ditentukan sekitar pukul 11.50 WIB. Setibanya dilokasi, IH menyerahkan diri tanpa perlawanan," kata Sugiabdi, Sabtu (20/4/2024) sore.

Selanjutnya terduga pelaku diboyong di Mapolsek Lahewa untuk dilalukan pemeriksaan. Menurut keterangan pelaku, dia kesal kepada korban lantaran selalu menantangnya berkelahi saat dalam kondisi mabuk.

"Dan puncak emosi pelaku terjadi sebelum kejadian pembacokan, di mana korban menantang pelaku berkelahi duel tanpa alat. Jadi mungkin karena jengkel sehingga pelaku melakukan pembacokan tersebut," ujarnya.

Sugiabdi menambahkan, keterangan tersebut masih sepihak dari pelaku dan berbeda dari keterangan saksi sebelumnya. Kendati demikian, menurutnya hal itu masih keterangan lisan dan akan lebih jelas nantinya pada saat dilakukan pemeriksaan.