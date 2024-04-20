Salah Paham, Warga Nias Utara Bacok Tetangganya hingga Tewas Lalu Kabur

NIAS UTARA - IH (45), warga Dusun I Desa Sifaoro'asi, Kecamatan Afulu, Nias Utara, tega membacok tetangganya sendiri, SH alias Ama Domi (36) hingga tewas di tempat pada Kamis (18/4/2024) sekira pukul 19.30 WIB.

Kapolsek Lahewa Iptu Sugiabdi mengatakan, dugaan tindak pidana pembunuhan di Dusun I Desa Sifaoro'asi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tersebut terjadi di halaman rumah korban.

Polisi yang tiba-tiba di tempat kejadian perkara ditemukan posisi korban masih tergeletak di halaman antara rumah korban dengan rumah terduga pelaku. Selanjutnya mayat dibawa ke puskesmas Afulu untuk diperiksa lebih lanjut.

Sugiabdi menjelaskan sejauh ini sudah memeriksa 3 saksi, namun pihaknya belum mendapatkan kejelasan motif dari kejadian tersebut.

"3 saksi sudah diperiksa. Sementara istri korban SW Alias Ina Domi (40) belum bisa dimintai Keterangan karena masih berduka," ujar Sugiabdi, Jumat (19/4/2024).

Kronologi kejadian pembunuhan ini berawal pada hari Kamis (18/4/2024) korban SH alias Ama Domi ngomel sendiri di depan rumah dan diduga sedang kesal dengan istrinya SW alias Ina Domi (40) tanpa diketahui penyebabnya.

Tidak lama kemudian korban melihat istri dan anaknya berlari dari samping rumah menuju jalan umum. Melihat istri dan anaknya lari, korban mengejar dan tepat di atas jembatan Fatela (sekitar 9 meter dari rumah yang diduga pelaku) istri dan anak korban berhenti. Di sana terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Lalu tiba-tiba terduga pelaku IH berteriak dan berkata “Apakah netul kau berani ama Domi? Saya tidak takut”. Kemudian saksi melihat, korban mendatangi pelaku dan mejelaskan bahwa dia marah bukan kepada pelaku melainkan kepada Istrinya. Bahkan korban menyampaikan permohonan maaf, tetapi pelaku malah berbalik arah dan menuju jendela rumahnya dan mengambil sebilah parang.

Selanjutnya pelaku kembali mendatangi korban dan langsung membacok bagian dagu korban dan disusul dengan beberapa bacokan berikutnya sehingga korban ambruk dan jatuh tergeletak. Melihat korban bersimbah darah, selanjutnya terduga melarikan diri dan sampai sekarang belum diketahui keberadaanya.