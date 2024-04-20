Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bharada E Resmi Nikahi Ling Ling, Netizen Ramai Beri Selamat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |23:32 WIB
Bharada E Resmi Nikahi Ling Ling, Netizen Ramai Beri Selamat
Bharada E resmi menikahi Ling Ling.
A
A
A

JAKARTA - Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sempat jadi sorotan publik karena terlibat penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Namun, mantan ajudan Ferdy Sambo itu sudah bebas bersyarat.

Bharada E hari ini resmi menikahi kekasihnya Ling Ling di Gereja Katolik Raja Damai, Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Menikah di Gereja Katolik Raja Damai Manado. Saya yang jadi saksi," kata mantan pengacaranya, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4/2024).

 BACA JUGA:

Rony juga sempat membagikan momen pernikahan Bharada E, melalui akun instagram pribadi @ronnytalapessy. Ronny tampak mengenakan pakaian batik bercorak coklat sedangkan Bharada E tampak gagah dengan jas hitamnya.

Dalam foto yang diunggah Ronny, para warga net membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat. Para netizen juga menyanjung kesetiaan Ronny terhadap Bharada E.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
