Bharada E Resmi Nikahi Ling Ling, Netizen Ramai Beri Selamat

JAKARTA - Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sempat jadi sorotan publik karena terlibat penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Namun, mantan ajudan Ferdy Sambo itu sudah bebas bersyarat.

Bharada E hari ini resmi menikahi kekasihnya Ling Ling di Gereja Katolik Raja Damai, Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Menikah di Gereja Katolik Raja Damai Manado. Saya yang jadi saksi," kata mantan pengacaranya, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4/2024).

BACA JUGA:

Rony juga sempat membagikan momen pernikahan Bharada E, melalui akun instagram pribadi @ronnytalapessy. Ronny tampak mengenakan pakaian batik bercorak coklat sedangkan Bharada E tampak gagah dengan jas hitamnya.

Dalam foto yang diunggah Ronny, para warga net membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat. Para netizen juga menyanjung kesetiaan Ronny terhadap Bharada E.