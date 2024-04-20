Advertisement
HOME NEWS JATIM

Petaka Ledakan Petasan Tewaskan Satu Orang di Madura, Ternyata untuk Pesta Pernikahan

Petaka Ledakan Petasan Tewaskan Satu Orang di Madura, Ternyata untuk Pesta Pernikahan
Ledakan petasan tewaskan satu orang di Madura. (Foto: Diwan MZ)
A
A
A

SAMPANG - Sebuah rumah di Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan, Madura, hancur usai petasan meledak pada Jumat (19/4/2024) petang. Ledakan petasan ini menyebabkan satu korban tewas dan dua lainnya mengalmi luka bakar.

Berdasarkan keterangan warga setempat, petasan yang meledak direncanakan akan digunakan untuk acara pernikahann salah satu korban.

"Salah satu dari tiga korban akan melangsungkan hajatan pernikahan dalam waktu dekat. Namun, apakah petasan dirakit sendiri atau membeli kami masih menyelidik,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya, Sabtu (20/4/2024)

