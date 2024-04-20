Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Domi Tewas Mengenaskan Dibantai Tetangga di Depan Rumah karena Hal Sepele

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |09:21 WIB
Tragis! Domi Tewas Mengenaskan Dibantai Tetangga di Depan Rumah karena Hal Sepele
Korban Pembunuhan di Nias Utara/ist
A
A
A

NIAS UTARA – Seorang warga Dusun I Desa Sifaoro'asi, Kecamatan Afulu, Nias Utara, Ama Domi (36) tewas dibacok tetangganya diduga karena salah paham. Sementara pelaku yang tak diketahui keberadaannya sejak kejadian terus diburu polisi.

Kapolsek Lahewa Iptu Sugiabdi, mengatakan, tindak pidana pembunuhan terjadi di depan halaman rumah korban di Dusun I Desa Sifaoro'asi, Kecamatan Afulu, Nias Utara, Sumatera Utara.

“Kronologi berawal pada hari Kamis (18/4) korban Ama Domi ngomel sendiri di depan rumah dan diduga sedang kesal dengan istrinya SW alias Ina Domi (40) tanpa diketahui penyebabnya,” ujarnya, Sabtu (20/4/2024).

Tidak lama kemudian korban melihat istri dan anaknya berlari dari samping rumah menuju jalan umum, kemudian korban mengejar dan tepat di atas jembatan Fatela (sekitar 9 meter dari rumah yang diduga pelaku) istri dan anak korban berhenti, dan disana terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

“Kemudian tiba-tiba terduga pelaku IH berteriak dan berkata “Apakah betul kau berani ama Domi?” saya tidak takut”,” ujarnya.

Selanjutnya saksi melihat, korban mendatangi pelaku dan mejelaskan bahwa dia marah bukan kepada pelaku melainkan kepada Istrinya, bahkan korban menyampaikan permohonan maaf, tetapi yang terduga sebagai pelaku berbalik arah dan menuju jendela rumahnya dan mengambil sebilah parang.

Selanjutnya, kembali mendatangi korban dan langsung membacok bagian dagu korban dan disusul dengan beberapa bacokan berikutnya sehingga korban ambruk dan jatuh tergeletak. Melihat korban bersimbah darah, selanjutnya terduga pelaku melarikan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement