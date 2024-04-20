Tragis! Domi Tewas Mengenaskan Dibantai Tetangga di Depan Rumah karena Hal Sepele

NIAS UTARA – Seorang warga Dusun I Desa Sifaoro'asi, Kecamatan Afulu, Nias Utara, Ama Domi (36) tewas dibacok tetangganya diduga karena salah paham. Sementara pelaku yang tak diketahui keberadaannya sejak kejadian terus diburu polisi.

Kapolsek Lahewa Iptu Sugiabdi, mengatakan, tindak pidana pembunuhan terjadi di depan halaman rumah korban di Dusun I Desa Sifaoro'asi, Kecamatan Afulu, Nias Utara, Sumatera Utara.

“Kronologi berawal pada hari Kamis (18/4) korban Ama Domi ngomel sendiri di depan rumah dan diduga sedang kesal dengan istrinya SW alias Ina Domi (40) tanpa diketahui penyebabnya,” ujarnya, Sabtu (20/4/2024).

Tidak lama kemudian korban melihat istri dan anaknya berlari dari samping rumah menuju jalan umum, kemudian korban mengejar dan tepat di atas jembatan Fatela (sekitar 9 meter dari rumah yang diduga pelaku) istri dan anak korban berhenti, dan disana terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

“Kemudian tiba-tiba terduga pelaku IH berteriak dan berkata “Apakah betul kau berani ama Domi?” saya tidak takut”,” ujarnya.

Selanjutnya saksi melihat, korban mendatangi pelaku dan mejelaskan bahwa dia marah bukan kepada pelaku melainkan kepada Istrinya, bahkan korban menyampaikan permohonan maaf, tetapi yang terduga sebagai pelaku berbalik arah dan menuju jendela rumahnya dan mengambil sebilah parang.

Selanjutnya, kembali mendatangi korban dan langsung membacok bagian dagu korban dan disusul dengan beberapa bacokan berikutnya sehingga korban ambruk dan jatuh tergeletak. Melihat korban bersimbah darah, selanjutnya terduga pelaku melarikan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.