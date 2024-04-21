Mabuk Berat, Pria di Cimahi Tusuk Orang hingga Tewas

BANDUNG BARAT - Ahmad Sobari (37), warga Kampung Cibogo, RT 03/07, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat tewas usai ditusuk Opan Pribadi alias Jae (35) pada Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB.

Kepala Seksi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat mengatakan, peristiwa berdarah itu bermula saat pesta minum-minuman keras bersama sejumlah rekannya. Kemudian, datang lima orang saksi karena sepeda motornya mogok. Para saksi hendak memperbaiki sepeda motor tersebut.

"Pelaku Opan kemudian menghampiri lima saksi itu sembari menodongkan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku berkata agar orang-orang itu tidak berisik," ungkap Gofur saat dihubungi, Minggu (21/4/2024).

Tak berselang lama, pelaku pergi dengan temannya. Namun, ternyata para pelaku itu datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menantang sejumlah saksi itu untuk berkelahi. Mendengar suara cekcok itu korban Ahmad Sobari terbangun.

Dia kaget melihat perkelahian sehingga mencoba untuk melerainya. Ahmad Sobari spontan memeluk memeluk pelaku, namun nahasnya malah ditusuk menggunakan pisau.

Korban yang tumbang sempat mendapat perawatan di rumah sakit usai mendapat dua luka tusukan dari Opan. Namun, nyawanya tidak tertolong karena kehilangan banyak darah. Korban akhirnya meninggal dunia ditusuk Opan.

"Korban sempat melawan dan tidak sadar bahwa tertusuk oleh pisau pelaku di bagian dada dan punggung kiri. Setelah terkapar korban di bawa ke dalam rumah oleh saksi selanjutnya korban di bawa ke RS Dustira dan dinyatakan meninggal dunia," ujar Gofur.