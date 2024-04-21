Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mabuk Berat, Pria di Cimahi Tusuk Orang hingga Tewas

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:23 WIB
Mabuk Berat, Pria di Cimahi Tusuk Orang hingga Tewas
Ilustrasi penusukan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Ahmad Sobari (37), warga Kampung Cibogo, RT 03/07, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat tewas usai ditusuk Opan Pribadi alias Jae (35) pada Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB.

Kepala Seksi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat mengatakan, peristiwa berdarah itu bermula saat pesta minum-minuman keras bersama sejumlah rekannya. Kemudian, datang lima orang saksi karena sepeda motornya mogok. Para saksi hendak memperbaiki sepeda motor tersebut.

"Pelaku Opan kemudian menghampiri lima saksi itu sembari menodongkan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku berkata agar orang-orang itu tidak berisik," ungkap Gofur saat dihubungi, Minggu (21/4/2024).

Tak berselang lama, pelaku pergi dengan temannya. Namun, ternyata para pelaku itu datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menantang sejumlah saksi itu untuk berkelahi. Mendengar suara cekcok itu korban Ahmad Sobari terbangun.

Dia kaget melihat perkelahian sehingga mencoba untuk melerainya. Ahmad Sobari spontan memeluk memeluk pelaku, namun nahasnya malah ditusuk menggunakan pisau.

Korban yang tumbang sempat mendapat perawatan di rumah sakit usai mendapat dua luka tusukan dari Opan. Namun, nyawanya tidak tertolong karena kehilangan banyak darah. Korban akhirnya meninggal dunia ditusuk Opan.

"Korban sempat melawan dan tidak sadar bahwa tertusuk oleh pisau pelaku di bagian dada dan punggung kiri. Setelah terkapar korban di bawa ke dalam rumah oleh saksi selanjutnya korban di bawa ke RS Dustira dan dinyatakan meninggal dunia," ujar Gofur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement