Viral Sepeda Motor Tak Bertuan di Jembatan Suramadu

SAMPANG - Sebuah sepeda motor berjenis Vario ditemukan di Jembatan Suramadu di Km 4 jalur mobil arah Madura.

Berdasarkan foto beredar yang di unggah akun @infomdr terlihat motor berwarna hitam dengan nomor polisi L 43087 PT dilaporkan oleh petugas kepolisian yang sedang patroli.

Sepeda motor itu ditemukan dengan kondisi sepeda motor tidak dikunci stang, namun kontak motor tidak ada.

Setelah ditemukan sepeda motor ini langsung diamankan ke Polsek Sukolilo Polres Bangkalan oleh petugas kepolisian.

Sementara sampai saat ini petugas masih terus melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui siapa pemilik sepeda itu.