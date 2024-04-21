Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral Wanita Seksi Menari Erotis di Depan Anak-Anak, Duit Saweran Masuk Kutang

Ulil Amri , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |01:25 WIB
Viral Wanita Seksi Menari Erotis di Depan Anak-Anak, Duit Saweran Masuk Kutang
Penari erotis beraksi di depan umum di Kisaran (Tangkapan layar)
A
A
A

KISARAN – Aksi penari disc jockey atau DJ berjoget erotis di panggung hiburan pasar malam Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menuai kecaman karena ditonton oleh anak-anak, remaja hingga orang dewasa.

Penari wanita seksi itu bergoyang secara vulgar dan menerima saweran uang dari penonton itu viral di media sosial.

Dalam video yang beredar terlihat penari menampilkan tarian erotis di atas tiang panggung hiburan. Sang penari wanita itu disawer oleh penonton.

 BACA JUGA:

Si penari wanita mencondongkan tubuhnya ke penonton yang menyawer dan membiarkan uang dimasukkan ke dalam pakaiannya lewat kerah baju yang terbuka.

Halaman:
1 2
      
