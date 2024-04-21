Tahanan Polres Cianjur Tewas Diduga Minum Deterjen, Keluarga: Banyak Kejanggalan

CIANJUR - Seorang tahanan di Polres Cianjur, Muhamad Yusuf (54) alias Bison tewas diduga akibat meminum cairan deterjen di dalam WC ruang tahanan pada Sabtu 20 April 2024.

Bison sendiri merupakan tahanan dalam kasus pengeroyokan. Bison diketahui sudah tergeletak oleh seorang tahanan lainnya dan langsung melaporkannya ke petugas jaga.

Pihak jaga pun langsung membawa Bison ke RS Bhayangkara Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawanya tidak dapat terselamatkan.

Setelah itu, jenazah korban pun langsung di bawa ke kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara anak kandung korban, Rangga Pratama (24) mengatakan, banyak kejanggalan dalam kejadian yang menimpa ayahnya.

"Banyak kejanggalan dari awal ditangkapnya, karena surat penangkapan dan penahanannya baru datang beberapa hari berikutnya. Terus sekarang tiba-tiba saja keluarga dikabarkan kalau ayah saya meninggal karena minum deterjen (Rinso) di WC ruang tahanan Mapolres," tuturnya, kepada wartawan, Minggu (21/4/2024).

Selain itu, pada saat sebelum penangkapan, pihak keluarga korban menyebut korban tidak memiliki bagian tubuh yang luka. Namun, pada saat meninggal korban banyak luka di bagian kaki maupun wajah.

"Seperti luka pada bagian kedua kakinya, luka bolong. Padahal, ayah saya tidak punya riwayat penyakit gula (Diabetes). Terus luka lebam. Ayah saya tidak pernah ada luka di tubuhnya," jelasnya.