Jurnalis AS yang Disandera Hampir 7 Tahun di Lebanon Meninggal pada Usia 76 Tahun

LEBANON - Terry Anderson, seorang jurnalis Amerika Serikat (AS) yang disandera oleh militan Islam selama hampir tujuh tahun di Lebanon dan menjadi simbol penderitaan para sandera Barat selama perang saudara di negara itu pada tahun 1975-1990, meninggal pada Minggu (21/4/2024) pada usia 76 tahun. Hal ini diungkapkan putrinya Sulome Anderson dalam sebuah pernyataan.

Mantan kepala koresponden Timur Tengah untuk The Associated Press (AP), yang merupakan sandera terlama dari sejumlah warga Barat yang diculik di Lebanon, meninggal di rumahnya di Greenwood Lake, New York, AS.Tidak ada penyebab kematian yang diberikan.

Anderson ditahan di sel yang minim penerangan oleh sebagian besar kelompok Muslim Syiah dalam apa yang dikenal sebagai Krisis Penyanderaan. Tangan dan kakinya sering kali dirantai serta ditutup matanya. Mantan Marinir itu kemudian mengenang bahwa dia hampir menjadi gila. Namun semua niat buruk ini terhalang oleh keyakinan Katolik Roma yang kuat yang menghalangi dia untuk bunuh diri sebelum dia akhirnya ibebaskan pada Desember 1991.

“Meskipun kehidupan ayah saya ditandai dengan penderitaan yang luar biasa selama menjadi sandera di penangkaran, dia menemukan kedamaian yang tenang dan nyaman dalam beberapa tahun terakhir. Saya tahu dia akan memilih untuk dikenang bukan karena pengalaman terburuknya, tetapi melalui pekerjaan kemanusiaannya. dengan Dana Anak-anak Vietnam, Komite Perlindungan Jurnalis, para veteran tunawisma dan banyak kegiatan luar biasa lainnya,” kata Sulome Anderson, dikutip Reuters.

Seperti diketahui, cobaan berat Anderson dimulai di Beirut pada pagi hari tanggal 16 Maret 1985, setelah dia bermain tenis. Sedan Mercedes hijau dengan tirai di jendela belakang ditarik ke atas, tiga pria bersenjata melompat keluar dan menyeret Anderson, yang masih mengenakan celana pendek, ke dalam mobil.