HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Jenderal TNI Lulusan SMA Taruna Nusantara dengan Karier Gemilang

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |05:02 WIB
Sejumlah Jenderal TNI Lulusan SMA Taruna Nusantara dengan Karier Gemilang
Ilustrasi (Foto: Dok )
JAKARTA - SMA Taruna Nusantara menelurkan prajurit tangguh. Bahkan, ada empat jenderal TNI yang merupakan alumninya.

Berikut empat jenderal tersebut:

1. Marsekal Pertama TNI Wastum

Ia merupakan anggota angkatan pertama SMA Taruna Nusantara. Dirinya telah menunjukkan keunggulannya sejak masa pendidikan di Akademi Angkatan Udara denan menjadi lulusan terbaik 1996.

Wastum melanjutkan pendidikan ke Sekolah Penerbang TNI AU A-56. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Panglima TNI dengan pangkat jenderal bintang satu, menandai prestasi gemilang dalam karir militernya.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Komandan Skadron Udara 15, Koorsmin Kasau, Danlanud Soewondo, hingga Danlanud Iswahyudi.

2. Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko

Ia merupakan alumni angkatan ketiga (TN-3). Dwi telah menunjukkan dedikasinya melalui berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Danmentar Akmil, mencerminkan komitmen dan keunggulannya dalam kepemimpinan.

Melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer (Akmil), Dwi menjadi lulusan terbaik 1998 dan mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Berbagai jabatan strategis pernah diemban, di antaranya Danton 1/B/Yontar Akmil, Dandim 0316/Batam, Dansatgas RDB Konga XXXIX-A Kongo, hingga Paban VI/Kermalat Non Asean Slatad.

