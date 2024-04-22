5 Jenderal Bintang Satu TNI yang Ditunjuk Jadi Kasdam

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, baru-baru ini melaksanakan serangkaian mutasi di jabatan Kepala Staf Kodam (Kasdam) di beberapa wilayah pada awal April 2024.

Ada lima sosok baru telah ditunjuk untuk mengisi jabatan Kasdam tersebut, sebagaimana diatur dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/382/IV/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang dikeluarkan pada 1 April 2024.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar.

Berikut daftarnya:

1. Brigjen TNI Nefra Firdaus

Nefra Firdaus kini menjabat sebagai Kasdam XVI/Pattimura menggantikan Brigjen TNI Agung Pambudi. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Wair Kodiklatad.

Lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini memiliki pengalaman luas di berbagai posisi, termasuk sebagai Kadispenad.

2. Brigjen TNI Aminton Manurung

Aminton Manurung dipercaya sebagai Kasdam II/Sriwijaya menggantikan Brigjen TNI Ruslan Effendy. Sebelumnya, Aminton menjabat sebagai Danrem 151/Binaiya (Ambon) Kodam XVI/Pattimura.

Lulusan Akmil 1994 ini telah mengisi berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Asops Kasdam I/Bukit Barisan.