HOME NEWS JATIM

Seorang Pria Warga Pamekasan Ditusuk saat Melintas di Jalan Umum

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:41 WIB
Seorang Pria Warga Pamekasan Ditusuk saat Melintas di Jalan Umum
Korban penusukan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PAMEKASAN - Seorang Pria inisal RH (41) warga Desa Kacok Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, diduga jadi korban penganiayaan, Minggu (21/4/2024) sekitar pukul 09.00 WIB

Korban diduga ditusuk dengan senjata tajam (sajam) sehingga mengalami luka parah di bagian tubuhnya. Warga sekitar yang mendengar peristiwa tersebut menghampiri korban dan membantunya ke rumah sakit.

 BACA JUGA:

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan peristiwa itu. Bahkan terduga pelaku sudah di amankan.

"Peristiwa itu terjadi di jalan umum Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya, Senin (22/4/2024)

Topik Artikel :
pamekasan penganiayaan Penusukan
