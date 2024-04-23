Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi dan Yordania Blak-blakan Akui Bela Israel Ketimbang Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:54 WIB
Arab Saudi dan Yordania <i>Blak-blakan</i> Akui Bela Israel Ketimbang Iran
Arab Saudi dan Yordania {blak-blakan} akui bela Israel ketimbang Iran (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH Arab Saudi secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam membantu koalisi militer regional yang baru dibentuk dalam membela Israel dari serangan Iran.

Pernyataan tersebut merujuk pada laporan KAN News yang merinci partisipasi Arab Saudi dalam operasi pertahanan militer gabungan, yang berhasil menggagalkan serangan Iran terhadap Israel.

Menurut laporan tersebut, 99 persen drone dan rudal Iran dicegat dan dinetralisir sebelum mencapai target yang diinginkan. Khususnya, banyak dari proyektil musuh ini telah melintasi wilayah udara Yordania dan Saudi dalam perjalanan menuju Israel.

Meskipun Yordania telah secara terbuka mengungkapkan perannya dalam manuver pertahanan tersebut, pengakuan Arab Saudi datang dalam bentuk ringkasan di situs resminya, mengutip wawasan dari sumber di keluarga kerajaan Saudi.

Postingan tersebut secara halus mengisyaratkan keterlibatan Arab Saudi dalam mencegat entitas mencurigakan di wilayah udaranya, dan menyoroti sikap proaktif kerajaan tersebut dalam menjaga stabilitas regional.

Laporan di situs keluarga kerajaan mengutip seorang pejabat yang mengutuk tindakan agresif Iran dan mengaitkannya dengan dukungan rezim terhadap terorisme. Pejabat tersebut menggarisbawahi pentingnya membatasi pengaruh Iran yang mengganggu stabilitas, dan menekankan perlunya tindakan global terhadap aktivitas perang Teheran.

Halaman:
1 2
      
