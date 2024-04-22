Inilah Alasan Yordania dan Arab Saudi Diduga Membantu Israel saat Diserang Iran

IRAN - Israel mendapat serangan drone dan rudal dari Iran pada hari Sabtu malam (13/04/2024). Motivasi dibalik serangan ini merupakan bentuk pembalasan atas serangan Israel sebelumnya terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April lalu.

Melansir dari DW, upaya yang dilakukan Israel dalam mencegah drone dan rudal yang masuk menyebabkan kerusakan yang fatal di beberapa wilayah Israel, terdapat sekutu Israel yang ikut turut membantu seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis. Namun terdapat pihak yang tidak disangka-sangka juga ikut membantu dan berasal dari negara-negara Arab, yaitu Yordania dan Arab Saudi.

Hubungan Israel dengan kedua negara Arab tersebut di masa lalu dapat dikatakan tidak memiliki sejarah yang harmonis. Kemudian mengapa bisa Yordania dan Arab Saudi bersedia membantu Israel dalam menghadapi serangan drone dan rudal Iran? Menurut CBC, alasan dari bersedianya Yordania dan Arab Saudi dalam menolong Israel menggagalkan serangan tersebut dapat dikatakan beragam, kompleks, dan mungkin hanya mementingkan diri sendiri.

Serangan yang diluncurkan oleh Iran sebenarnya hampir semua telah dicegat oleh pasukan pertahanan Israel bersama dengan AS, Inggris, Prancis, dan Yordania. Namun mengutip dari CBC, disini Yordania memainkan peran yang lebih aktif dengan membantu menembak jatuh drone yang terbang di atas wilayah udaranya dan mengizinkan jet Israel memasuki wilayah udaranya. Mairav Zonszein, seorang analis senior di International Crisis Group menyatakan bahwa partisipasi Yordania sangat luar biasa. Penilaian “sangat luar biasa” ini mengacu pada permusuhan Israel dengan Yordania yang berlangsung selama bertahun-tahun dan baru berakhir pada tahun 1994 ketika kedua negara tersebut menjalin hubungan diplomatik dengan perjanjian damai.

"Yordania juga turut menentang tindakan Israel di Gaza, namun bantuan yang diberikan Yordania dalam melawan serangan Iran menunjukkan bahwa kepentingan keamanan bersama Yordania dan Israel itu sangat penting," kata Ghaith al-Omari, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy.

"Israel dan Yordania memang pernah memiliki ketegangan politik, namun terlepas dari itu, hubungan militer dan intelijen tidak pernah berhenti,” lanjutnya kepada The Times of Israel, dikutip CBC.