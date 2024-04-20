Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dihantam Serangan Drone, Menlu Iran Anggap seperti Mainan Anak-Anak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |09:47 WIB
Dihantam Serangan Drone, Menlu Iran Anggap seperti Mainan Anak-Anak
Menlu Iran anggap serangan drone di Isfahan seperti mainan anak-anak. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, pada Jumat (19/4/2024) mengatakan, Teheran sedang menyelidiki serangan terhadap Iran. Ia menambahkan sejauh ini kaitan serangan tersebut dengan Israel belum terbukti. Ia pun menyebut serangan drone tersebut sebagai mainan anak-anak.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan kepada NBC News, drone tersebut lepas landas dari wilayah Iran dan terbang beberapa ratus meter sebelum dijatuhkan.

“Mereka…lebih seperti mainan yang dimainkan anak-anak kita, bukan drone,” kata Amirabdollahian.

“Belum terbukti bagi kami bahwa ada hubungan antara hal ini dan Israel,” katanya.

Ia menambahkan, Iran sedang menyelidiki masalah ini tetapi laporan media tidak akurat, menurut informasi Teheran.

Melansir Reuters, Sabtu (20/4/2024), media dan pejabat Iran menggambarkan sejumlah kecil ledakan, yang menurut mereka diakibatkan oleh pertahanan udara yang menghantam tiga drone di Isfahan di Iran tengah pada Jumat dini hari.

Mereka menyebut insiden tersebut sebagai serangan yang dilakukan oleh "penyusup", bukan oleh Israel, sehingga tidak perlu adanya pembalasan.

Amirabdollahian memperingatkan, jika Israel membalas dan bertindak melawan kepentingan Iran, Teheran akan segera menanggapinya dengan maksimal.

"Tetapi kalau tidak, maka selesailah. Kita simpulkan," ujarnya.

Serangan tersebut tampaknya menargetkan pangkalan Angkatan Udara Iran di dekat kota Isfahan, namun tanpa menyerang lokasi strategis atau menyebabkan kerusakan besar.

Israel tidak mengatakan apa pun tentang insiden tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, AS tidak terlibat dalam operasi ofensif apa pun. Sementara Gedung Putih tidak berkomentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement