Dihantam Serangan Drone, Menlu Iran Anggap seperti Mainan Anak-Anak

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, pada Jumat (19/4/2024) mengatakan, Teheran sedang menyelidiki serangan terhadap Iran. Ia menambahkan sejauh ini kaitan serangan tersebut dengan Israel belum terbukti. Ia pun menyebut serangan drone tersebut sebagai mainan anak-anak.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan kepada NBC News, drone tersebut lepas landas dari wilayah Iran dan terbang beberapa ratus meter sebelum dijatuhkan.

“Mereka…lebih seperti mainan yang dimainkan anak-anak kita, bukan drone,” kata Amirabdollahian.

“Belum terbukti bagi kami bahwa ada hubungan antara hal ini dan Israel,” katanya.

Ia menambahkan, Iran sedang menyelidiki masalah ini tetapi laporan media tidak akurat, menurut informasi Teheran.

Melansir Reuters, Sabtu (20/4/2024), media dan pejabat Iran menggambarkan sejumlah kecil ledakan, yang menurut mereka diakibatkan oleh pertahanan udara yang menghantam tiga drone di Isfahan di Iran tengah pada Jumat dini hari.

Mereka menyebut insiden tersebut sebagai serangan yang dilakukan oleh "penyusup", bukan oleh Israel, sehingga tidak perlu adanya pembalasan.

Amirabdollahian memperingatkan, jika Israel membalas dan bertindak melawan kepentingan Iran, Teheran akan segera menanggapinya dengan maksimal.

"Tetapi kalau tidak, maka selesailah. Kita simpulkan," ujarnya.

Serangan tersebut tampaknya menargetkan pangkalan Angkatan Udara Iran di dekat kota Isfahan, namun tanpa menyerang lokasi strategis atau menyebabkan kerusakan besar.

Israel tidak mengatakan apa pun tentang insiden tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, AS tidak terlibat dalam operasi ofensif apa pun. Sementara Gedung Putih tidak berkomentar.