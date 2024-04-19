Militer Israel Tegaskan Sirene yang Bunyi di Wilayah Utara Merupakan Alarm Palsu Usai Serangan Iran

ISRAEL – Militer Israel mengatakan bahwa sirene peringatan yang dibunyikan pada Jumat (19/4/2024) pagi di Israel utara adalah peringatan palsu. Sirene berbunyi tak lama setelah laporan yang belum dikonfirmasi mengenai serangan Israel di Iran.

Sementara itu, seorang pejabat Iran secara resmi membantah terjadinya serangan Israel ke Iran, terutama di wilayah Isfahan. Pejabat Iran ini mengatakan kepada Reuters pada Jumat (19/4/2024) jika ledakan yang terdengar di Isfahan adalah akibat dari aktivasi sistem pertahanan udara Iran.

Dia menambahkan bahwa tidak ada serangan rudal yang dilakukan terhadap Iran. Sebelumnya media pemerintah Iran melaporkan pada Jumat (19/4/2024) pagi bahwa pasukannya telah menghancurkan drone milik Israel, beberapa hari setelah Iran melancarkan serangan drone balasan terhadap Israel.

Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat (AS) tidak terlibat namun diberitahu oleh Israel sebelum serangan itu terjadi.