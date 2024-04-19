Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Israel Tegaskan Sirene yang Bunyi di Wilayah Utara Merupakan Alarm Palsu Usai Serangan Iran

Militer Israel Tegaskan Sirene yang Bunyi di Wilayah Utara Merupakan Alarm Palsu Usai Serangan Iran
Militer Israel tegaskan sirene yang bunyi dilayah iutara merupakan alarm palsu usai serangan Iran (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL Militer Israel mengatakan bahwa sirene peringatan yang dibunyikan pada Jumat (19/4/2024) pagi di Israel utara adalah peringatan palsu. Sirene berbunyi tak lama setelah laporan yang belum dikonfirmasi mengenai serangan Israel di Iran.

Sementara itu, seorang pejabat Iran secara resmi membantah terjadinya serangan Israel ke Iran, terutama di wilayah Isfahan. Pejabat Iran ini mengatakan kepada Reuters pada Jumat (19/4/2024) jika ledakan yang terdengar di Isfahan adalah akibat dari aktivasi sistem pertahanan udara Iran.

Dia menambahkan bahwa tidak ada serangan rudal yang dilakukan terhadap Iran. Sebelumnya media pemerintah Iran melaporkan pada Jumat (19/4/2024) pagi bahwa pasukannya telah menghancurkan drone milik Israel, beberapa hari setelah Iran melancarkan serangan drone balasan terhadap Israel.

Sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat (AS) tidak terlibat namun diberitahu oleh Israel sebelum serangan itu terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726//gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179625//menteri_luar_negeri_as_marco_rubio-qdHO_large.jpg
Menlu AS: Serangan Israel ke Gaza Bukan Pelanggaran Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178902//presiden_as_donald_trump-IoxM_large.jpg
Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894//sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement