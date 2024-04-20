Ancam Ledakkan Diri di Konsulat Iran di Paris, Pria Ditangkap

Ancam ledakkan diri di konsulat Iran di Paris, seorang pria ditangkap. (Reuters)

PARIS - Seorang pria mengancam akan meledakkan diri di konsulat Iran di Paris, Prancis, Jumat (19/4/2024). Pria tersebut ditangkap kepolisian setempat.

Polisi menggeledah pria tersebut. Namun, tidak ditemukan bahan peledak.

Sumber polisi mengatakan kepada Reuters, pria itu terlihat sekitar pukul 11.00 waktu setempat memasuki konsulat, membawa apa yang tampak seperti granat dan rompi peledak. Polisi menutup area tersebut.

Pria tersebut kemudian meninggalkan konsulat dan kemudian ditangkap, kata sumber polisi.

Saluran TV BFM mengatakan dia membawa replika granat.

Sumber kepolisian mengatakan orang tersebut adalah orang yang sama yang dicurigai melakukan percobaan pembakaran di dekat konsulat Iran dalam sebuah insiden September lalu.

Surat kabar Le Parisien mengatakan di situsnya, menurut beberapa saksi, pria tersebut telah menyeret bendera di lantai konsulat dan mengatakan dia ingin membalas kematian saudaranya.