Ternyata Ini Alasan Iran dan Israel Jadi Musuh Bebuyutan

IRAN - Akhir-akhir ini, aksi saling menyerang antara Israel dengan Iran sedang marak diberitakan dan menarik perhatian dunia internasional. Hubungan Iran dan Israel di era modern terlihat seperti sebuah hubungan permusuhan yang telah terjadi sejak lama. Seakan kedua negara ini hadir hanya untuk saling membenci satu sama lain.

Namun kenyataannya, Israel dan Iran pernah memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Semua hal ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan ‘Apakah alasan dibalik permusuhan antara Iran dan Israel?’. Mengingat bagaimana dahulu Iran merupakan negara Islam kedua yang mengakui Israel setelah didirikan pada tahun 1948 dan Israel yang menganggap Iran sebagai sekutu untuk melawan negara-negara Arab.

Melansir dari DW, Keharmonisan antara Iran dan Israel berubah 180 derajat ketika Revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979. Sebelum revolusi tersebut, banyak kerjasama yang telah terjadi di antara Iran dan Israel. “Sampai revolusi tahun 1979, Iran dan Israel adalah teman, sekutu, dan mereka memiliki kerja sama militer dan ekonomi yang erat,” terang seorang profesor di Universitas Tel Aviv, Meir Litvak, dikutip CGTN America.

Menurut DW, Israel pernah melatih para ahli Iran, memberikan pengetahuan teknis serta membantu membangun dan melatih angkatan bersenjata Iran. Sebagai gantinya, Shah Iran membayar Israel dengan minyak sebagai bahan bakar bagi Israel di tengah masa berkembangnya perekonomian mereka. Fakta menarik lainnya mengenai hubungan kedua negara ini adalah ketika Iran pernah menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang berada diluar Israel.

Kedekatan Iran dengan Israel yang notabene merupakan rekan dekat AS memicu pertentangan penduduk Iran terhadap Shah Mohammad Reza Pahlavi selaku pemimpin Iran. Hal ini mendorong terjadinya Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini yang kemudian menyebabkan turunnya Shah Iran dari jabatan pemimpin Iran.