HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapan Amerika Serikat Merdeka?

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:44 WIB
Kapan Amerika Serikat merdeka? (Foto: Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Setiap tanggal 4 Juli, Amerika Serikat (AS) merayakan hari kemerdekaan yang sering disebut ‘Fourth of July’. Pada hari itu, setiap warga AS memperoleh hari libur untuk merayakan ‘Fourth of July’.

Lantas mengapa tanggal kemerdekaan AS ditetapkan pada tanggal 4 Juli? Melansir Britannica, hal ini dikarenakan deklarasi kemerdekaan AS disetujui pada tanggal 4 Juli 1776 oleh Kongres Kontinental yang kemudian mengumumkan pemisahan 13 koloni Inggris di Amerika Utara dari Inggris Raya.

Jika membahas terkait proses yang ditempuh AS dalam proses menuju kemerdekaan dapat kita lihat pada tanggal 19 April 1775. Kala itu, Pertempuran Lexington and Concord menjadi permulaan atas konflik bersenjata antara Inggris dengan 13 koloni. Amerika hanya menginginkan hak-hak mereka yang lebih adil di dalam Kerajaan Inggris. 

Revolusi Amerika yang berlangsung dari tahun 1775-1776, semakin banyak orang Amerika yang percaya bahwa mereka harus mengamankan hak-hak mereka di luar kekaisaran. Jika sebelumnya mayoritas koloni belum terlalu sadar perlunya memisahkan diri dari Inggris, setelah semakin gencarnya Inggris dalam berusaha menegaskan kedaulatannya melalui angkatan bersenjata yang besar, dimulailah perjalanan Revolusi Amerika.

Setiap koloni-koloni sibuk menginstruksikan perwakilan mereka di Kongres Kontinental untuk memilih kemerdekaan. Richard Henry Lee asal Virginia mengusulkan resolusi kemerdekaan.

Dalam upaya menyusun deklarasi, sempat tertunda karena beberapa alasan, seperti terdapat beberapa delegasi yang belum memperoleh izin untuk memisahkan diri dan beberapa orang percaya bahwa pembentukan pemerintah pusat serta upaya mendapatkan bantuan asing perlu didahulukan. Walaupun begitu, kongres kemudian menunjuk beberapa perwakilan seperti Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, dan Robert R. untuk menyusun deklarasi.

Halaman:
1 2
      
