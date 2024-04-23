Peristiwa 23 April: Pesawat Boeing 707 Pan Am Jatuh di Denpasar

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 23 April. Sebut saja pemilihan umum kelima yang diadakan di Indonesia hingga Pesawat Boeing 707 jatuh di Denpasar, Bali.

Selain peristiwa-peristiwa itu, masih ada sejumlah momen bersejarah lainnya. Berikut ini Okezone paparkan, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

1987 – Pemilu Kelima

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan secara serentak pada 23 April 1987.

Pemilu ini untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia periode 1987–1992.

Pemilu ini diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar).

2011 – Justin Bieber Konser di Indonesia

Pada 23 April 2011, penyanyi pop remaja asal Kanada, Justin Bieber, menggelar konser di Indonesia. Ia sengaja memilih Indonesia sebagai salah satu tempat konsernya karena menjadi lumbung penggemar terbesarnya se-Asia.

Hal itu sebagaimana dikatakan Neelam Vaswani, CEO Marygops Studio, promotor yang bertanggung jawab mendatangkan pelantun Baby itu ke Indonesia.

1974 – Pesawat Boeing 707 Maskapai Pan Am Jatuh di Denpasar

Pesawat Pan Am Penerbangan 812, dioperasikan Pan American World Airways Boeing 707-321B N446PA (Clipper Climax), adalah sebuah penerbangan internasional terjadwal dari Hong Kong ke Sydney, Australia, dengan perhentian sementara di Denpasar, Bali, Indonesia.

Pada 23 April 1974, pesawat ini jatuh ke dataran berbukit saat bersiap mendekati landasan 09 di Denpasar setelah terbang selama 4 jam 20 menit dari Hong Kong.

Lokasi kecelakaan ini sekira 42,5 mil laut (78,7 kilometer) barat laut Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sebanyak 107 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini.