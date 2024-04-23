Humor Gus Dur: Presiden Kok Dipanggil Gus

JAKARTA – Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang kerap melontarkan canda dan humor kepada siapapun. Dia juga tak sungkan berbicara dengan siapapun, meski dirinya saat itu menjabat Presiden. Hal ini membuat orang-orang yang berada di dekatnya tak segan untuk berbicara dengan Gus Dur.

Dilansir nu.or.id, suatu waktu Gus Dur ditanyai oleh salah seorang ajudannya soal negara di kawasan Amerika Latin. Negara itu tak memiliki laut, tapi punya militer Angkatan Laut.

“Gus, salah satu negara di Amerika Latin, yaitu Paraguay nggak punya laut, kok punya Angkatan Laut?” tanya seorang ajudan.

“Sama seperti saya, punya Ajudan, tetapi bukan kaya Presiden. Lah, kamu manggil saya Gus,” ujar Gus Dur sambil terkekeh dalam hati.

“Siap Pak Presiden!” sontak ajudan langsung sadar dan memberi hormat.

“Ndak apa-apa, saya cuma ngetes seberapa besar selera humor seorang tentara,” lontar Gus Dur dengan tawanya yang khas.

Sementara itu, ajudan hanya bisa menahan tawa karena sudah terlanjur hormat.

(Qur'anul Hidayat)