HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Tentara Amerika Hilang Usai Latihan Gabungan dan Ditemukan Meninggal di Hutan Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |19:06 WIB
Kronologi Tentara Amerika Hilang Usai Latihan Gabungan dan Ditemukan Meninggal di Hutan Karawang
Tim SAR Gabungan cari tentara Amerika di Hutan Karawang
KARAWANG - Seorang tentara Amerika, Major William Walker dari Satuan Aviation Officer hilang di hutan Karawang Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada Senin 22 April 2024 kemarin.

Korban dikabarkan ditemukan malam hari dalam kondisi meninggal dunia.

Salah seorang Tim SAR Gabungan, Emon mengatakan korban dinyatakan hilang pukul 16.00 WIB. Kemudian bersama Tim SAR Gabungan bergerak menyisir lokasi hutan untuk menemukan korban.

Kata dia, kronologi korban dinyatakan hilang di hutan setelah terpisah dari rombongan. "Katanya sih terpisah dari rombongan saat melakukan tinjau medan latihan gabungan bersama (Latgabma) SGS TNI dan US Army di Kawasan Perumahan Karawang Baru, Kecamatan Cikampek. Satu tentara Amerika memisahkan diri dan kemudian hilang," kata Emon, Selasa (23/4/24).

