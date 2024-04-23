Tega! Janda Alami Gangguan Jiwa Dicabuli Tetangganya hingga Hamil 6 Bulan

INDRAMAYU - Wanita ODGJ warga Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga dirudapaksa tetangganya sendiri yang masih beristri. Alhasil, korban yang berusia 40 tahun itu kini hamil dengan usia kandungan 6 bulan.

Pihak keluarga yang tidak terima, kemudian melaporkan terduga pelaku berinisial T (35) ke Polres Indramayu untuk mendapatkan keadilan.

“Kami ingin mencari keadilan, ingin pelaku diproses hukum,” ujar Rohidin (53), salah satu keluarga korban, Selasa (23/4/2024).

Pelaporan tersebut dilakukan pihak keluarga bersama korban pada Minggu 21 April 2024 kemarin. Terduga pelaku juga diajak untuk menjelaskan perbuatannya kepada polisi.

Rohidin mengaku tidak habis pikir dengan perbuatan terduga pelaku kepada korban. Padahal terduga pelaku, sepengetahuan keluarga korban masih beristri.

Saat ini, lanjut Rohidin, Istrinya berada di luar negeri bekerja sebagai TKW di negara Arab Saudi. Bahkan, pelaku juga diketahui memiliki seorang anak perempuan.

“Pelaku punya istri tapi di luar negeri, cuma emang sekarang ini infonya mau bercerai,” ujar dia.