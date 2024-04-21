Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Parah! Siswi SMP di Serang Dicekoki Miras Lalu Dicabuli saat Lebaran

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:01 WIB
Parah! Siswi SMP di Serang Dicekoki Miras Lalu Dicabuli saat Lebaran
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SERANG - MM (16) warga Walantaka, Kota Serang diamankan pihak kepolisian Polres Serang, Polda Banten. Dia terlibat kasus pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur.

Adalah Ah (14) pelajar SMP asal Ciruas, Kabupaten Serang ini dirudapaksa oleh MM setelah sebelumnya dicekoki minuman keras. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (10/4/2024) pukul 01.00 WIB dini hari.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko menerangkan awalnya MM berjanjian dengan Ah melalui pesan WhatsApp untuk bermain. Sekitar pukul 21.00 WIB pada Sabtu, (9/4/2024) MM menjemput Ah di tempat yang disepakati di depan gang kuburan Singamerta.

Usai bertemu, lanjut Condro, MM mengajak Ah ke sebuah kost-kostan rekannya di Perumahan Bumi Ciruas Permai, Serang. Disitu, pelaku dan rekannya pesta miras anggur merah lalu mencekoki Ah hingga mabuk.

"Setelah mabuk MM mengajak korban untuk masuk ke dalam untuk berhubungan badan sampai akhirnya pelaku dan korban bermalam di kontrakan,"kata Condro kepada awak media, Minggu (21/4/2024).

Kata Condro, saat pagi hari MM mengantarkan Ah kembali ke rumahnya. Disitu orang tua korban coba bertanya lantaran dia tidak pulang semalaman.

Korban yang tak kuasa menahan akhirnya menceritakan apa yang sudah terjadi sehingga membuat orang tuanya melapor kepada pihak kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement