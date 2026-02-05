Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Predator Seksual Ditangkap di Jaksel, Pelaku Diarak Massa hingga Dibogem

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |14:33 WIB
Viral Predator Seksual Ditangkap di Jaksel, Pelaku Diarak Massa hingga Dibogem
Viral Predator Seksual Ditangkap di Jaksel, Pelaku Diarak Massa hingga Dibogem
A
A
A

JAKARTA - Pria paruh baya berinisial RA (58) ditangkap usai dilaporkan melakukan pencabulan terhadap bocah laki-laki berusia 8 tahun di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar, pelaku tampak bertelanjang dada diamankan oleh warga setelah korban mengadukan perbuatan bejat pelaku kepada orang tuanya. Warga yang kesal juga sempat memukul pelaku.

Dinarasikan, pelaku ketahuan mencabuli bocah laki-laki yang merupakan anak tetangganya sendiri. Pelaku pun nyaris menjadi amukan massa sebelum akhirnya diamankan polisi.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela membenarkan peristiwa pencabulan tersebut. Saat ini, kata dia, pelaku telah diamankan.

“Hasil dari pengecekan telah diamankan seorang laki-laki diduga pelaku pelecehan anak dibawah umur yang diamankan oleh warga sekitar,” kata Anggiat kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/629/3199748//kekerasan_anak-1o2m_large.jpg
Viral Siswa 4 SD di Ngada NTT Akhir Hidup, Psikolog Ungkap Tanda Anak Alami Tekanan Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/629/3199721//surat_anak-zgMr_large.jpg
Belajar dari Siswa 4 SD yang Akhiri Hidup, Ini Pesan Psikolog untuk Orangtua 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199704//viral-JfKz_large.jpg
Heboh Logo NU Diedit Jadi ‘Netanyahu United’, Polda Metro: Dalam Penyelidikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199678//viral-3G0x_large.jpg
Viral! Cacahan Uang Rp100 Ribu Berserakan di TPS Liar Bekasi, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/624/3199669//surat_terakhir_bocah_kelas_4_sd_yang_akhiri_hidup_diduga_tak_mampu_beli_buku_dan_pena-GyMB_large.jpg
Surat Terakhir Bocah Kelas 4 SD yang Akhiri Hidup Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/624/3199664//anak_bundir-lkdN_large.jpg
Kisah Sedih Bocah Kelas IV SD Gantung Diri di Pohon Cengkih Ngada, NTT, Diduga Tak Mampu Beli Buku dan Pena
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement