HOME NEWS SUMUT

Polisi Tangkap Buruh Cabuli Anak SD di Toilet Sekolah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |00:41 WIB
Polisi Tangkap Buruh Cabuli Anak SD di Toilet Sekolah
Buruh cabuli anak SD di tolet sekolah (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

SIBOLGA - Polres Sibolga menangkap BIT Alias I (26), seorang buruh yang mencabuli anak di bawah umur pada Selasa 3 April 2024. Pelaku diamankan di Jalan Mesjid, Pasar Baru, Sibolga.

Kapolres Sibolga AKBP Achmad Fauzy melalui Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Dony P. Simatupang mengatakan bahwa korban merupakan anak berumur 7 tahun. Kasus ini terungkap setelah ibu korban melaporkan kasus tersebut ke polisi yang tergister Laporan Polisi nomor LP/B/60/IV/2024/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATRA UTARA.

Adapun kronologi kejadian pada Senin 01 April 2024, Korban mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya tidak ingin bersekolah lagi. Korban mengungkapkan bahwa seorang laki-laki tidak dikenal telah mencabulinya di toilet sekolah.

"Pelaku diketahui memakai topi berwarna abu-abu, kaos warna hitam dan celana jeans warna abu-abu," kata Kapolres.

