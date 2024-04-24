Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gagalkan Pengiriman Emas 10 Kilogram Diduga Hasil Pertambangan Tanpa Izin

Subhan Sabu , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:36 WIB
Polisi Gagalkan Pengiriman Emas 10 Kilogram Diduga Hasil Pertambangan Tanpa Izin
Barbuk emas diduga hasil tambang ilegal (Foto: MPI)
A
A
A

MANADO - Upaya penyelundupan 10 kilogram emas diduga hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil digagalkan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Sulut.

Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, pihaknya menangkap 3 tersangka pelaku tindak pidana pertambangan.

"Ketiga tersangka tersebut berinisial masing-masing perempuan LS (58), lelaki MR (35) dan RH (36), diamankan pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 12.15 Wita di Bandara Sam Ratulangi Manado," ujar Kapolda, Rabu (24/4/2024).

Para tersangka kedapatan petugas akan melakukan pengiriman batangan emas yang diduga dari hasil pertambangan emas ilegal yang berada di Sulut, melalui Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, yang kemudian batangan-batangan emas tersebut akan dijual kembali ke Surabaya.

"Berdasarkan laporan masyarakat, pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 12.15 Wita, Anggota Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut melaksanakan penyelidikan dan menemukan 19 batang emas dengan berat kurang lebih 10 kilogram, yang telah dikemas dengan rapi dan diisi ke dalam 1 buah ransel berwarna hitam dilengkapi dengan kunci gembok, di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142770/vonis_7_terdakwa_kasus_korupsi_cap_emas_antam_ilegal_6_hingga_9_tahun_penjara-O8lX_large.jpg
Vonis 7 Terdakwa Kasus Korupsi Cap Emas Antam Ilegal, 6 hingga 9 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3124048/dpr-4BKT_large.jpg
Antam Menang PK, DPR: Eksekusi Putusan Terkait Budi Said Harus Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018501/kejagung-periksa-eks-dirut-pt-antam-dan-8-saksi-terkait-kasus-korupsi-emas-QJEnsFuOQ1.jpg
Kejagung Periksa Eks Dirut PT Antam dan 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/338/2997009/polisi-tangkap-9-orang-diduga-penambang-emas-liar-ilegal-di-area-pt-antam-bogor-fJwAPc0Yw5.jpg
Polisi Tangkap 9 Orang Diduga Penambang Emas Liar Ilegal di Area PT Antam Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/340/2885584/viral-warga-gorontalo-berburu-butiran-emas-murni-di-bibir-pantai-5KeVG5FMPV.jpg
Viral Warga Gorontalo Berburu Butiran Emas Murni di Bibir Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/337/2862139/transformasi-tak-ubah-tujuan-ahy-untuk-hadapi-perkembangan-zaman-Z7UNlBH59W.jpg
Transformasi Tak Ubah Tujuan, AHY: Untuk Hadapi Perkembangan Zaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement