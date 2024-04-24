Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Sekuriti Stasiun KAI Bandara Medan Temukan Tas Berisikan Uang Rp24 Juta

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:50 WIB
Sekuriti Stasiun KAI Bandara Medan Temukan Tas Berisikan Uang Rp24 Juta
Sekuriti temukan tas berisikan uang di KAI Bandara Medan (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN - Satu buah tas berisi beberapa gepok uang baru pecahan kecil dengan nilai total Rp 24.255.000 tertinggal di Stasiun Kereta Api Indonesia (KAI) Bandara Medan, pada Senin, 22 April 2024 kemarin.

Beruntung, seorang petugas keamanan (sekuriti) stasiun bernama Hardiwinata Syahputra, menemukan dan mengamankan tas berisi uang tersebut. Tas itu ditemukan di area ruang tunggu pintu keluar stasiun di sisi Jalan Jawa. Pada saat itu stasiun KA Bandara Medan sangat penuh oleh penumpang yang baru saja tiba.

Awalnya Hardiwinata yang sedang bertugas di lobby stasiun menemukan sebuah tas di bangku tepat berada di bawah eskalator. Dia lalu bertanya kepada orang yang duduk di sekitar tentang kepemilikan tas tersebut dan tidak ada orang sekitar yang mengetahui pemiliknya.

Kemudian Hardiwinata dengan disaksikan oleh penumpang lainnya, melihat isi tas tersebut dan ternyata berisi uang. Selanjutnya tas yang tertinggal tersebut diamankan dan dibawa ke kantor KAI Bandara Medan.

PT Railink selalu operator KAI Bandara kemudian mendapat laporan dari Pusat Panggilan (Call Center) 121 yang menyebut bahwa pada hari Senin, 22 April 2024 ada penumpang yang merasa ketinggalan barang di area KAI Bandara Medan. Pihak call center 121 kemudian menghubungi penumpang yang merasa ketinggalan barang di area KAI Bandara itu untuk datang dan mengkonfirmasi ke pusat informasi KAI Bandara Medan.

Setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, tas berisi uang itu kemudian langsung dikembalikan kepada pemilik di Stasiun KA Bandara Medan. Pemilik tas berisi uang itu bernama Emerson. Dia sebelumnya menggunakan KA Bandara Medan dengan relasi Kualanamu-Medan.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada petugas KAI Bandara yang berhasil menemukan barang saya yang tertinggal di area stasiun KA Bandara Medan," ucap Emerson.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170165//perindo-w3AM_large.jpg
Jawab Aspirasi Guru, Legislator Partai Perindo Binsar Simarmata: SDN 066656 Medan Kini Nyaman dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/608/3145077//pencurian-XY9r_large.jpg
Salah Sasaran! Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/625/3142819//tabrakan_beruntun-8rLh_large.jpg
Viral Tabrakan Beruntun 10 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/608/3136048//judi_berkedok_permainan_ketangkasan_ditutup-BuMi_large.JPG
Polda Sumut Bongkar Praktik Judi Berhadiah Emas di Area Food Court Mall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/608/3135471//ilustrasi-hO70_large.jpg
Lompat ke Sungai Deli saat Tawuran, Seorang Pemuda Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/608/3124505//tni-7uam_large.jpg
RUU TNI Disahkan, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah di Medan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement