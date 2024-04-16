Kembalikan Tas Pemudik Berisi Uang Rp100 Juta, Polisi di Lampung Diganjar Penghargaan Sekolah Perwira

BANDARLAMPUNG - Aiptu Supriyanto mendapatkan penghargaan Sekolah Perwira, dari Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika usai mengembalikan tas milik pemudik yang tertinggal, di toilet rest area KM 116 A Tol Trans Sumatera.

Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada Aiptu Supriyanto sebagai bentuk apresiasi atas tindakannya yang telah mengembalikan tas berisi uang tunai Rp100 juta tersebut.

Menurut Helmy, tindakan yang dilakukan Aiptu Supriyanto adalah contoh nyata dari dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai seorang anggota kepolisian.

"Saya apresiasi dengan keberanian dan kejujuran Aiptu Supriyanto. Tindakannya tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menegaskan komitmen Polri untuk melayani dan melindungi masyarakat dengan segenap hati," ujar Helmy, Selasa (16/4/2024).

Kapolda menambahkan, sebagai bentuk apresiasi yang lebih dari Polri, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada Aiptu Supriyanto untuk mengikuti sekolah perwira Pendidikan Alih Golongan (PAG) Polri pada akhir tahun 2024.

"Saya yakin Aiptu Supriyanto adalah calon pemimpin yang berpotensi dan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lampung," ucapnya.