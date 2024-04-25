Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Sniper SPR 2, Senjata TNI yang Bikin Anggota KKB Papua Kocar-kacir

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:04 WIB
Inilah Sniper SPR 2, Senjata TNI yang Bikin Anggota KKB Papua Kocar-kacir
Ilustrasi sniper senjata TNI( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah sniper SPR 2, senjata TNI yang bikin anggota KKB Papua kocar-kacir. Menariknya, senjata ini ternyata buatan perusahaan BUMN di Indonesia yakni PT Pindad.

Apalagi, senjata yang mereka produksi telah memiliki akurasi yang baik dan ketahanan di medan perang, sesuai dengan kebutuhan peperangan sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan.

Inilah Sniper SPR 2, senjata TNI yang bikin anggota KKB Papua kocar-kacir memiliki kemampuan menembak luar biasa. Apalagi sniper SPR 2 masuk ke dalam golongan besar di kelasnya. SPR 2 memiliki amunisi kaliber 12,7 milimeter.

Tidak hanya itu senjata penembak runduk (sniper) SPR-2 merupakan jenis senapan antimaterial yang menjadi salah satu produk senjata buatan PT Pindad yang telah mendunia.

Senjata ini menggunakan peluru dengan kaliber 12,7 x 99 mm dan mampu menembak target dari jarak 2 kilometer dengan akurasi yang sangat baik. Tak heran jika senjata ini banyak diminati negara Timur Tengah. SPR-2 bahkan pernah masuk dalam kategori senjata terbaik saat eksibisi uji senjata di Yordania.

