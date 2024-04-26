Kasus Mayat Wanita dalam Koper di Cikarang, Ini Kesaksian Tetangga Sebelum Kejadian

BANDUNG - Fakta baru kasus mayat wanita berinisial RM (50) di di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terkuak. Berdasarkan penuturan tetangga, sehari sebelum penemuan koper, korban RM sempat terlihat menyapu halaman rumah.

Fakta itu disampaikan Neng Nani (31), tetangga korban di Perumahan Riung Bandung, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. "Rabu 24 April 2024 pagi, sebelum berangkat kerja, (korban RM) suka beres-beres dulu. Ngasih makan kucingnya. Kalau pagi di sini suka ramai," kata Nani, Jumat (26/4/2024).

Setelah menyapu dan melakukan aktivitas di rumah, ujar Nani, korban RM terlihat berangkat kerja sambil mengantarkan anak perempuannya ke sekolah. Aktivitas korban sehari sebelum jasadnya ditemukan dalam koper itu biasa saja, tidak ada yang janggal atau aneh. "Biasa saja, tidak ada perasaan aneh," ujar Nandi.

Nani menuturkan, pada Rabu (24/4/2024), sore lampu rumah korban terlihat sudah menyala. Nani pun menduga korban sudah pulang ke rumah.

"Anak yang paling kecil SMA, kadang pulang duluan atau bareng (bersama korban). Hari Rabu itu, saya tidak tahu apakah anaknya sudah pulang atau belum. Tapi lampunya sudah nyala," tutur Nani.

Menurut Nani, biasanya, saat meninggalkan rumah, korban akan mematikan lampu rumah dan kembali menyalakan lampu pada sore hari. "Pas kemarin, lampunya menyala kirain sudah pulang. Tapi kok sepi, ternyata kosong mungkin lagi ada perlu lama, makanya tidak curiga," tutur dia.

Polisi mendatangi rumah korban pada Kamis 25 April 2024 sore. Warga sekitar pun terkejut karena polisi datang lengkap dengan tim Indonesia Authomatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polrestabes Bandung.

"Sore sekitar jam 15.00 WIB, ada polisi ke sini, ramai-ramai. Makin sore makin banyak (polisi yang datang). Polisi nanyain ke saya, korban penghuni rumah ini bener apa bukan," ucap Nani.

Polisi baru masuk ke rumah korban sekitar pukul 20.00 WI karena rumah tersebut kosong dan terkunci. "Terus polisi ngasih tahu ada korban pembunuhan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, mayat wanita dalam koper yang ditemukan di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ternyata RM (50), warga Rancasari, Kota Bandung. Saat ini, polisi masih mencari keluarga korban RM.

Kapolsek Rancasari Kompol Oesman Imam mengatakan, korban diketahui tinggal di Rancasari bersama dua anaknya. Namun, hingga saat ini rumah korban kosong ditinggal penghuninya.

"Kami kesulitan mencari keluarga korban karena tidak ada orang di rumahnya. Anggota sedang mencari tahu alamat anak-anak almarhumah," kata Kapolsek Rancasari saat dihubungi wartawan, Kamis (25/4/2024).

Konpol Oesman Imam menyatakan, berdasarkan informasi dari para tetangga, korban RM dan anak-anaknya tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar.

"Informasi dari tetangga, korban ini orangnya tertutup, tidak bersosialisasi dengan tetangga. Jadi tidak diketahui kerjanya apa. Korban sama suaminya sudah pisah lama," ujar Kompol Oesman.

Sampai saat ini, tutur Kapolsek, jasad korban RM masih berada di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Diketahui, warga di sekitar Cikarang, Kabupaten Bekasi, digegerkan dengan penemuan koper berisi mayat wanita. Dari foto yang tersebar pada Kamis (25/4/2024) terlihat koper berwarna hitam tergeletak di semak-semak.