Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalan Braga Bebas Kendaraan Pekan Depan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:52 WIB
Jalan Braga Bebas Kendaraan Pekan Depan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko Iskandar (foto: MPI/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Satlantas Polrestabes Bandung menyiapkan skema rekayasa lalu lintas saat uji coba penerapan Jalan Braga Bebas Kendaraan atau Braga Free Vehicle. Rekayasa dilaksanakan untuk memastikan lalu lintas tetap lancar dan tidak terjadi kemacetan.

"Dari lalu lintas (Satlantas Polrestabes Bandung) sudah mempersiapkan peta rekayasa. Apabila terjadi kemacetan, kami lakukan pengalihan arus dan penutupan," kata Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko Iskandar kepada wartawan seusai rapat koordinasi di Balai Kota Bandung, Jumat (26/4/2024).

AKBP Eko Iskandar menyatakan, uji coba Jalan Braga Bebas Kendaraan akan dilaksanakan pada 4 dan 5 Mei 2024. Petugas gabungan baik dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung hingga instansi terkait akan disiapkan untuk kelancaran uji coba tersebut.

"(Petugas) nanti kami hitung. Sementara, kami menyiapkan skema rekaya lalu lintas. Ada beberapa simpul mulai di jmJalan Naripan, Braga-Lembong, dan ada beberapa titik yang akan kami siapkan," ujar AKBP Eko.

Kasatlantas menuturkan, hasil uji coba program Braga Bebas Kendaraan akan menjadi bahan evaluasi sebelum diterapkan secara permanen.

"Hal ini juga akan diimbangi dengan Perwal. Karena rekayasa sifatnya permanen, nanti stepnya kami uji coba dulu. Kemudian kalau ini memang bisa dilaksanakan, maka akan dibuatkan Perwal-nya sebagai dasar hukum," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/525/3162754//pembunuh_tetangga_di_bandung-YaLV_large.jpg
Tertangkap Basah Mencuri, Pria Ini Bunuh Tetangga dengan 13 Tusukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/525/3162136//mobil_terbakar_saat_isi_bbm-5vrD_large.jpg
Mobil Terbakar saat Isi BBM di SPBU Nambo, Pasutri Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159734//wahyu-2M0F_large.jpg
Catat! Hindari Berkendara di Kota Bandung Sabtu Pagi-Sore, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/408/3150965//tahura-ByUb_large.JPG
5 Taman Kota di Bandung yang Cocok untuk Para Pecinta Alam, Segar dan Menenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/408/3150955//gedung_sate-VX4C_large.JPG
5 Tempat Wisata di Kota Bandung, Cocok Dikunjungi Bersama Keluarga Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148715//pemkot_bandung_kolaborasi_dengan_mnc_group-MIY5_large.jpg
Kolaborasi Pemkot Bandung dan MNC Group Kembangkan Ekonomi Kreatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement