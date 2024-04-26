Jalan Braga Bebas Kendaraan Pekan Depan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

BANDUNG - Satlantas Polrestabes Bandung menyiapkan skema rekayasa lalu lintas saat uji coba penerapan Jalan Braga Bebas Kendaraan atau Braga Free Vehicle. Rekayasa dilaksanakan untuk memastikan lalu lintas tetap lancar dan tidak terjadi kemacetan.

"Dari lalu lintas (Satlantas Polrestabes Bandung) sudah mempersiapkan peta rekayasa. Apabila terjadi kemacetan, kami lakukan pengalihan arus dan penutupan," kata Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko Iskandar kepada wartawan seusai rapat koordinasi di Balai Kota Bandung, Jumat (26/4/2024).

AKBP Eko Iskandar menyatakan, uji coba Jalan Braga Bebas Kendaraan akan dilaksanakan pada 4 dan 5 Mei 2024. Petugas gabungan baik dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung hingga instansi terkait akan disiapkan untuk kelancaran uji coba tersebut.

"(Petugas) nanti kami hitung. Sementara, kami menyiapkan skema rekaya lalu lintas. Ada beberapa simpul mulai di jmJalan Naripan, Braga-Lembong, dan ada beberapa titik yang akan kami siapkan," ujar AKBP Eko.

Kasatlantas menuturkan, hasil uji coba program Braga Bebas Kendaraan akan menjadi bahan evaluasi sebelum diterapkan secara permanen.

"Hal ini juga akan diimbangi dengan Perwal. Karena rekayasa sifatnya permanen, nanti stepnya kami uji coba dulu. Kemudian kalau ini memang bisa dilaksanakan, maka akan dibuatkan Perwal-nya sebagai dasar hukum," tutur dia.