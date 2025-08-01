Advertisement
HOME NEWS JABAR

Catat! Hindari Berkendara di Kota Bandung Sabtu Pagi-Sore, Ada Apa?

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:23 WIB
Catat! Hindari Berkendara di Kota Bandung Sabtu Pagi-Sore, Ada Apa?
Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Pratama/Foto: Agus Warsudi-Okezone
BANDUNG – Lalu lintas di beberapa titik di Kota Bandung diprediksi mengalami kemacetan sejak pagi hingga petang. Dua kegiatan besar, yakni Lodaya Bhayangkara Run dan laga Persib Bandung, membuat arus lalu lintas terganggu.

Polrestabes Bandung mengerahkan ratusan personel. Selain menjaga keamanan, polisi juga ditugaskan mengatur arus lalu lintas pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Pratama mengatakan, dua kegiatan di Kota Bandung akan digelar: pagi hari Lodaya Bhayangkara Run, dan sore harinya laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers FC, klub asal Australia.

Jumlah peserta Lodaya Bhayangkara Run mencapai 5.000 pelari, termasuk Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Setiawan. Flag-off dijadwalkan sekitar pukul 05.45 WIB.

“Tentu dua kegiatan itu harus kami amankan, baik dari segi pengamanan wilayah, Balai Kota, di dalam stadion, maupun kelancaran arus lalu lintas,” kata Kasatlantas, Jumat (1/8/2025).

      
