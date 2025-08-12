Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Mobil Terbakar saat Isi BBM di SPBU Nambo, Pasutri Jadi Korban

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |09:23 WIB
Mobil Terbakar saat Isi BBM di SPBU Nambo, Pasutri Jadi Korban
Mobil terbakar saat isi BBM (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG – Sebuah mobil berwarna hitam terbakar di area SPBU Nambo, Jalan Raya Banjaran Barat, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin 11 Agustus 2025 malam.

Kejadian ini menjadi viral di media sosial, memperlihatkan mobil hitam tersebut sedang mengantri untuk mengisi bensin. Tak lama setelah itu, muncul percikan api di bagian tengah mobil hingga akhirnya mobil terbakar.

Pemilik mobil panik dan segera keluar membawa anaknya. Petugas SPBU pun langsung menyemprotkan alat pemadam api ringan (APAR) ke mobil yang terbakar. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi juga terlihat menjauh saat api membesar. 

Beruntung, api di dalam mobil tidak berlangsung lama dan berhasil dipadamkan. Diketahui, pasangan suami istri dalam mobil tersebut mengalami luka bakar di tangan dan kaki.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
