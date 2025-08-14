Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tertangkap Basah Mencuri, Pria Ini Bunuh Tetangga dengan 13 Tusukan!

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 14 Agustus 2025 |14:59 WIB
Tertangkap Basah Mencuri, Pria Ini Bunuh Tetangga dengan 13 Tusukan!
Pembunuh tetangga di Bandung (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Pria berinisial GLH, asal Kabupaten Garut tega membunuh DI (55), karena kepergok saat hendak mencuri di rumah korban Jalan Kopo Cirangrang, Gang Mesjid Ashobar II RT 05/04, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, peristiwa pembunuhan dan pencurian itu terjadi pada Minggu 10 Agustus 2025 sekitar pukul 23.50 WIB. Kasus ini dilaporkan keluarga korban ke Polsek Babakan Ciparay.

Setelah menerima laporan, kata Kapolrestabes, penyidik Unit Reskrim Polsek Babakan Ciparay bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, pelaku GLH berhasil ditangkap polisi pada Rabu 13 Agustus 2025 di Desa Bojongsalam, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

"Motif pelaku mencuri dan melakukan pembunuhan karena desakan ekonomi," kata Kapolrestabes didampingi Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan, Kamis (14/8/2025).

Kronologi kejadian, ujar Kombes Budi, berawal dari niat pelaku mencuri di rumah korban. Pelaku GLH memanjat atap lalu ke plafon. Namun plafon yang diinjak jebol sehingga pelaku menimpa tubuh korban yang sedang tidur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement