Tertangkap Basah Mencuri, Pria Ini Bunuh Tetangga dengan 13 Tusukan!

BANDUNG - Pria berinisial GLH, asal Kabupaten Garut tega membunuh DI (55), karena kepergok saat hendak mencuri di rumah korban Jalan Kopo Cirangrang, Gang Mesjid Ashobar II RT 05/04, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, peristiwa pembunuhan dan pencurian itu terjadi pada Minggu 10 Agustus 2025 sekitar pukul 23.50 WIB. Kasus ini dilaporkan keluarga korban ke Polsek Babakan Ciparay.

Setelah menerima laporan, kata Kapolrestabes, penyidik Unit Reskrim Polsek Babakan Ciparay bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, pelaku GLH berhasil ditangkap polisi pada Rabu 13 Agustus 2025 di Desa Bojongsalam, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

"Motif pelaku mencuri dan melakukan pembunuhan karena desakan ekonomi," kata Kapolrestabes didampingi Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan, Kamis (14/8/2025).

Kronologi kejadian, ujar Kombes Budi, berawal dari niat pelaku mencuri di rumah korban. Pelaku GLH memanjat atap lalu ke plafon. Namun plafon yang diinjak jebol sehingga pelaku menimpa tubuh korban yang sedang tidur.