HOME NEWS INTERNATIONAL

Raja Salman Sempat Menjalani Pemeriksaan di RS, Ada Apa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |10:25 WIB
Raja Salman Sempat Menjalani Pemeriksaan di RS, Ada Apa?
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud (88), menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Spesialis King Faisal di Jeddah, Rabu (24/4/2024), Hal itu disebut sebagai pemeriksaan rutin.

Melansir Newsarab, Sabtu (27/4/2024), pihak kerajaan menyatakan keberadaan Raja Salman di rumah sakit sebagai pemeriksaan rutin.

Pernyataan sebelumnya mengumumkan kedatangan Raja Salman di rumah sakit untuk melakukan tes yang diperkirakan berlangsung "beberapa jam".

Media pemerintah pada Selasa menunjukkan rekaman Raja Salman menghadiri pertemuan kabinet mingguan.

Raja terakhir kali masuk rumah sakit yang sama di Jeddah pada Mei 2022. Saat itu Raja Salman menjalani kolonoskopi dan tinggal selama lebih dari seminggu untuk tes lain dan “waktu istirahat”, SPA melaporkan pada saat itu.

Arab Saudi, eksportir minyak mentah terbesar di dunia, selama bertahun-tahun berupaya meredam spekulasi mengenai kesehatan Raja Salman.

Raja Salman menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada tahun 2020.

Halaman:
1 2
      
