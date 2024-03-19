Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Kebijakan Kontroversial Mohammed bin Salman Selama Menjabat di Kerajaan Arab Saudi

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:42 WIB
3 Kebijakan Kontroversial Mohammed bin Salman Selama Menjabat di Kerajaan Arab Saudi
3 kebijakan kontroversial Pangeran MBS selama menjabat di Kerajaan Arab Saudi (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH - Di bawah kepemimpinan de facto Mohammed Bin Salman (MBS), yang disebut sebagai "pemimpin Timur Tengah yang tak terbantahkan", Arab Saudi memiliki perekonomian terbesar di Timur Tengah, lebih dari USD1 triliun atau setara dengan Rp15,7 kuadriliun.

Tetapi Arab Saudi memiliki kekayaan dari Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi tampak seperti itu, hanya menyamar, karena arah negaranya terjalin dalam praktik dan kebijakan MBS yang kontroversial.

Melansir Modern Diplomacy, MBS tampaknya mengubah peta kerajaan Arab Saudi, yang secara kiasan merupakan pusat Islam dan rumah bagi situs-situs tersuci dan tersuci. Ia ingin menyimpang dari tradisi lama dan menyimpang dari apa yang disebut banyak orang sebagai Kerajaan Arab Saudi, "Sifat Islam yang Sebenarnya."

MBS mencoba membentuk aliansi yang akan mengkhianati sebagian besar dunia Muslim, khususnya di Timur Tengah.

Tidak hanya itu, analisis terhadap perkembangan terkini dan perubahan internal telah menyebabkan banyak orang menyalahkan “jaringan politik yang gelap dan kusut” serta “catatan hak asasi manusia yang buruk” yang dimiliki MBS. Kerajaan Arab Saudi mungkin sedang menuju pemulihan, tapi apa dampaknya? Jika itu mengarah pada kebangkitan.

Arab Saudi telah menjadi sasaran aturan kontroversial di bawah kepemimpinan Bin Salman, yang mana negara tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip moral dan melalaikan tanggung jawab sebagai satu-satunya negara Arab yang mampu menolak cita-cita anti-Islam.

Sebagai negara terbesar di Timur Tengah, Arab Saudi tidaklah cukup untuk memulai reformasi ekonomi dan ramah perempuan, terutama ketika negara besar tersebut melanggar prinsip-prinsip yang mendasari pendiriannya dan semuanya diawasi oleh MBS.

Halaman:
1 2
      
