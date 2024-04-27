Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Taiwan, Kemlu RI : Tak Ada WNI Jadi Korban

Gempa magnitudo 6,1 guncang Taiwan, Kemlu pastikan tak ada WNI jadi korban. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Taiwan kembali diguncang gempa kuat pada Sabtu (27/4/2024) dini hari sekira pukul 02.20 waktu setempat. Gempa terkuat memiliki magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Hualien, Taiwan Timur.

Melansir AFP, setidaknya terjadi 10 kali guncangan gempa pada Sabtu dini hari.

Kemnterian Luar Negeri Indonesia dan KDEI Taipei terus memantau gempa susulan yang terjadi di Huelien, Taiwan.

"Gempa susulan kembali terjadi di wilayah Hualien dini hari ini (27/4) sekitar pukul 02.20 waktu setempat dengan skala 6,1," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha dalam keterangan tertulis.