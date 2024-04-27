Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Taiwan, Kemlu RI : Tak Ada WNI Jadi Korban

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:57 WIB
Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Taiwan, Kemlu RI : Tak Ada WNI Jadi Korban
Gempa magnitudo 6,1 guncang Taiwan, Kemlu pastikan tak ada WNI jadi korban. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Taiwan kembali diguncang gempa kuat pada Sabtu (27/4/2024) dini hari sekira pukul 02.20 waktu setempat. Gempa terkuat memiliki magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Hualien, Taiwan Timur.

Melansir AFP, setidaknya terjadi 10 kali guncangan gempa pada Sabtu dini hari.

Kemnterian Luar Negeri Indonesia dan KDEI Taipei terus memantau gempa susulan yang terjadi di Huelien, Taiwan.

"Gempa susulan kembali terjadi di wilayah Hualien dini hari ini (27/4) sekitar pukul 02.20 waktu setempat dengan skala 6,1," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha dalam keterangan tertulis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373/banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095195/taiwan-n65o_large.jpg
Lindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal, Taiwan Investigasi Dugaan Pelanggaran 12 Kapal Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084577/menteri_lingkungan_hidup_taiwan_peng_chi_ming-xAdc_large.jpg
Atasi Perubahan Iklim, Ini 5 Strategi Taiwan Menuju Nol Emisi Karbon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032577/taiwan-kapal-induk-china-melintas-di-dekat-filipina-dalam-perjalanan-menuju-latihan-di-pasifik-WfZPoGlJoH.jpg
Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029383/taiwan-sebut-china-sita-kapal-nelayan-di-dekat-pantai-china-SZY3reXy5f.jpg
Taiwan Sebut China Sita Kapal Nelayan di Dekat Pantai China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025873/kenapa-taiwan-disebut-china-taipei-MrcnqO9A2L.jpg
Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement