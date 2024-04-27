Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ramalan Cuaca Hari Ini, Malang hingga Surabaya Bakal Diguyur Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |05:37 WIB
Ramalan Cuaca Hari Ini, Malang hingga Surabaya Bakal Diguyur Hujan
Hujan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan diprakirakan bakal mengguyur sejumlah wilayah Jawa Timur pada Sabtu (27/4/2024). BMKG pun mengeluarkan peringatan dini.

Dalam peringatan dininya, BMKG mengimbau agar mewaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada siang dan sore hari di sejumlah wilayah.

Adapun wilayah yang dimaksud yakni, Kabupaten Mojokerto, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.

Untuk wilayah Surabaya, bakal diguyur hujan ringan pada siang hari. Sementara pada pagi dan malam hari diprakirakan berawan.

Suhu di wilayah Jawa Timur berada di kisaran 16-33 derajat celcius. Sementara kelembapannya, di kisaran 65-100.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933/cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180776/hujan-vLFT_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165/hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948/hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179475/hujan-36EV_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement