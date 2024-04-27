Ramalan Cuaca Hari Ini, Malang hingga Surabaya Bakal Diguyur Hujan

JAKARTA - Hujan diprakirakan bakal mengguyur sejumlah wilayah Jawa Timur pada Sabtu (27/4/2024). BMKG pun mengeluarkan peringatan dini.

Dalam peringatan dininya, BMKG mengimbau agar mewaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada siang dan sore hari di sejumlah wilayah.

Adapun wilayah yang dimaksud yakni, Kabupaten Mojokerto, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.

Untuk wilayah Surabaya, bakal diguyur hujan ringan pada siang hari. Sementara pada pagi dan malam hari diprakirakan berawan.

Suhu di wilayah Jawa Timur berada di kisaran 16-33 derajat celcius. Sementara kelembapannya, di kisaran 65-100.

(Arief Setyadi )