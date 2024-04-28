Truk Sapi Mundur Sendiri Masuk Jurang, 2 Ekor Mati di Lokasi

AGAM - Truk pengangkut sapi kurban dari Medan mundur sendiri dan masuk jurang di pinggir ruas jalan Bukittinggi-Padang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Akibatnya, dua ekor sapi mati di tempat kejadian, sementara 9 ekor sapi lainnya yang sempat kabur ke sawah warga berhasil diamankan hidup-hidup.

Satria (32) sang sopir truk, mengatakan, kejadian berawal saat truk yang dikendarainya bernomor polisi BK 8042 TW melaju dari Medan menuju Kota Padang.

Sampai di lokasi kejadian, di jalan tanjakan sekira pukul 03:00 WIB, Minggu (28/4/2024), sopir menghentikan truk di sisi kiri jalan. Lalu ia turun dari truk menyeberang jalan mengambil charger ponsel dari truk temannya yang berhenti di seberang jalan.

Saat kembali ke truk, tiba-tiba truk bermuatan sebelas ekor sapi kurban itu mundur sendiri lalu menyeberang ke sisi kanan jalan dan langsung terjun ke jurang.

"Saya berhenti mau ambil charger di mobil teman di seberang jalan. Sudah pasang rem tangan dan diganjal juga. Terus saya turun ambil charger itu, pas sudah dekat mobil lihat posisinya sudah atret mundur sendiri dia," kata Satria.

Akibat kejadian ini dua ekor sapi mati di tempat, sedangkan sembilan ekor sapi lainnya yang sempat kabur ke sawah warga berhasil ditangkap dan diselamatkan.