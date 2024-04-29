Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketika Imam Masjidil Haram Tanya Mana Indomie saat Pameran di Arab Saudi, Langsung Disambut Gelak Tawa

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |09:51 WIB
Ketika Imam Masjidil Haram Tanya Mana Indomie saat Pameran di Arab Saudi, Langsung Disambut Gelak Tawa
Imam Masjidil Haram bertanya mana Indomie saat pameran di Universitas One Riyadh di Arab Saudi (Foto: Tangkapan layar media sosial/X)
A
A
A

RIYADH – Ada pemandangan yang cukup menghibur dan unik di sebuah pameran yang digelar di Arab Saudi. Dalam sebuah video di akun resmi @muslimmakkah di X, terlihat Imam Masjidil Haram Syekh Sudais mendatangi salah satu stand saat tur pameran universitas One Riyadh.

Stand yang didatangi adalah stand Indonesia karena terlihat dari bendera kecil yang dipajang di atas meja stand tersebut.

Saat Syekh Sudais mendekat, salah satu penjaga stand langsung menawarkan berbagai kue khas Indonesia. Namun tak disangka ternyata Syekh Sudais menanyakan pertanyaan yang menggelitik.

“Mana Indomie?,” tanyanya. Sontak saja pertanyaan ini membuat banyak orang tertawa. Seperti diketahui, Indomie adalah merk mi instan yang cukup terkenal di dalam negeri dan juga luar negeri. Bahkan dalam berbagai kesempatan, mi instan ini kerap diidentikkan dengan negara Indonesia.

Ketika Syekh Sudais menanyakan Indomie, para penjaga stand pun tertawa dan menggelang sambil menawarkan kue yang ada di piring. Syekh Sudais pun memperhatikan kue-kue tersebut dan akhirnya mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia.

“Terima kasih,” ujarnya sambil berlalu.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179741/menteri_investasi_arab_saudi_khalid_bin_abdulaziz_al_falih-azxN_large.jpg
Pertemuan Meja Bundar, Arab Saudi-Suriah Bahas Peluang Investasi Baru di Sektor Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179740/pangeran_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bin_abdulaziz_al_saud_menerima_kunjungan_perdana_menteri_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-cKzE_large.jpg
Arab Saudi-Pakistan Teken Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/18/3162940/kapal_perusahaan_pelayaran_arab_saudi_bahri-x1V7_large.jpg
Perusahaan Arab Saudi Bantah Kirim Barang ke Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/18/3133750/pangeran_arab_saudi_al_waleed_bin_khaled_bin_talal-1cg8_large.jpg
Kenapa Pangeran Tampan Al-Waleed bin Khaled Al-Saud Dijuluki Sleeping Prince Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/18/3097721/arab_saudi_sudah_3_kali_peringatkan_jerman_soal_pelaku_kasus_mobil_tabrak_kerumunan-G4uU_large.jpg
Arab Saudi 3 Kali Peringatkan Jerman soal Pelaku Kasus Mobil Tabrak Kerumunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084382/putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_dan_presiden_iran_masoud_pezeshkian-hWVC_large.jpg
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Terima Telepon Presiden Iran, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement