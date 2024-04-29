Ketika Imam Masjidil Haram Tanya Mana Indomie saat Pameran di Arab Saudi, Langsung Disambut Gelak Tawa

Imam Masjidil Haram bertanya mana Indomie saat pameran di Universitas One Riyadh di Arab Saudi (Foto: Tangkapan layar media sosial/X)

RIYADH – Ada pemandangan yang cukup menghibur dan unik di sebuah pameran yang digelar di Arab Saudi. Dalam sebuah video di akun resmi @muslimmakkah di X, terlihat Imam Masjidil Haram Syekh Sudais mendatangi salah satu stand saat tur pameran universitas One Riyadh.

Stand yang didatangi adalah stand Indonesia karena terlihat dari bendera kecil yang dipajang di atas meja stand tersebut.

Saat Syekh Sudais mendekat, salah satu penjaga stand langsung menawarkan berbagai kue khas Indonesia. Namun tak disangka ternyata Syekh Sudais menanyakan pertanyaan yang menggelitik.

“Mana Indomie?,” tanyanya. Sontak saja pertanyaan ini membuat banyak orang tertawa. Seperti diketahui, Indomie adalah merk mi instan yang cukup terkenal di dalam negeri dan juga luar negeri. Bahkan dalam berbagai kesempatan, mi instan ini kerap diidentikkan dengan negara Indonesia.

Ketika Syekh Sudais menanyakan Indomie, para penjaga stand pun tertawa dan menggelang sambil menawarkan kue yang ada di piring. Syekh Sudais pun memperhatikan kue-kue tersebut dan akhirnya mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia.

“Terima kasih,” ujarnya sambil berlalu.

(Susi Susanti)