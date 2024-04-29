Maskapai Penerbangan Ini Terus Salah Mengira Wanita Berusia 101 Tahun Sebagai Bayi Akibat Kesalahan Sistem

Maskapai penerbangan terus salah mengira wanita berusia 101 tahun sebagai bayi akibat kesalahan sistem (Foto: BBC)

NEW YORK - Seorang wanita lanjut usia (lansia) berusia 101 tahun terus-menerus disangka bayi karena kesalahan pada sistem pemesanan maskapai penerbangan.

Masalahnya terjadi karena sistem American Airlines tampaknya tidak dapat menghitung bahwa Patricia, yang tidak ingin menyebutkan nama belakangnya, lahir pada tahun 1922, bukan tahun 2022.

BBC menyaksikan kekeliruan terbaru ini, yang membuat dia dan awak kabinnya tertawa.

“Lucu sekali mereka mengira saya hanyalah seorang anak kecil padahal saya seorang wanita tua!,” terangnya.

Namun wanita berusia seratus tahun itu mengatakan dia ingin kesalahan tersebut diperbaiki karena telah menyebabkan beberapa masalah di masa lalu.

Misalnya, pada suatu kesempatan, staf bandara tidak menyiapkan transportasi untuknya di dalam terminal karena mereka sedang menunggu bayi yang dapat digendong.

Kesalahan yang disaksikan BBC terjadi ketika Patricia terbang antara Chicago dan Marquette, Michigan.

Patricia terbang bersama putrinya, Kris.

“Putri saya melakukan reservasi online untuk mendapatkan tiket dan komputer di bandara mengira tanggal lahir saya adalah tahun 2022 dan bukan tahun 1922,” katanya kepada BBC.

Hal yang sama terjadi tahun lalu dan mereka juga memperkirakan seorang bayi, bukan saya.