Dua Jenderal Perempuan Jadi Stafsus KSAD, Berikut Profilnya

JAKARTA - Terdapat dua orang jenderal perempuan tercatat pernah ditugaskan menjadi Stafsus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kedua perwira tinggi TNI wanita tersebut telah menyandang pangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu. Keduanya Brigjen TNI Maria Immaculata Suparni dan Brigjen TNI Winarni.

Okezone merangkum profil dari dua jenderal perempuan stafsus KSAD tersebut. Berikut ulasannya:

1. Brigjen TNI Maria Immaculata Suparni

Maria Immaculata Suparni lahir pada 14 Mei 1967 di Semarang, Jawa Tengah. Jenderal bintang satu ini mengemban jabatan Stafsus KSAD sejak 31 Mei 2023 lalu. Sebelumnya Maria Suparni pernah mengemban jabatan yang sama di 2020 silam.

Suparni menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada (FMIPA UGM). Pada 1990, ia mendaftarkan diri ke Sekolah Perwira Militer Sukarela Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Sepamilsuk ABRI) dan memperoleh beasiswa untuk pendidikannya.

Setelah lulus dari UGM pada 1991, Suparni bergabung ke ABRI sebagai perwira Angkatan

Darat dari kecabangan ajudan jenderal. Sepanjang kariernya di militer, Suparni sempat menjabat sebagai Kaajendam VII/Wirabuana di 2015, dan Danpusdik Kowad pada 2020. Pada 2022, Suparni diberi kepercayaan untuk menjadi Dosen Seskoad.

Setelah itu dirinya dipercaya untuk duduki posisi Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bidang Wassus dan LH Panglima TNI pada 30 September 2022.