HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemis Viral yang Paksa Warga Bogor Diamankan Petugas, Sempat Meronta-ronta

Andi Firmansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |01:08 WIB
Pengemis Viral yang Paksa Warga Bogor Diamankan Petugas, Sempat Meronta-ronta
Pengemis yang viral paksa warga diamankan petugas. (Foto: Andi Firmansyah)
BOGOR - Seorang ibu yang diduga pengemis diamankan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku pun sempat menolak dan meronta saat akan dibawa oleh petugas. Pengemis tersebut sebelumnya viral karena dianggap meminta-minta secara paksa hingga meremehkan masyarakat.

Ibu paruh baya tersebut diamankan di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta saat akan dimankan oleh petugas. Namun setelah dibujuk, wanita berinisial R (56) ini yang merupakan warga Kabupaten Bandung akhirnya dibawa petugas kekantor Dinas Sosial.

 BACA JUGA:

Kasie Ops Satpol PP Kota Bogor, Surya Darma mengatakan, dari pengakuan kepada petugas, pengemis tersebut melakukan aksinya didasari persoalan keluarga.

 BACA JUGA:

Pengemis viral yang diamankan ini kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian pengemis tersebut akan kembali diserahkan ke pihak keluarga.

(Qur'anul Hidayat)

      
