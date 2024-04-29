Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lama Menduda, Ayah di Jambi Tega Cabuli Anak Kandungnya Berkali-kali

Lama Menduda, Ayah di Jambi Tega Cabuli Anak Kandungnya Berkali-kali
Illustrasi (foto: dok freepik)
MERANGIN - Seorang ayah di Desa Mekar Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, Jambi hampir menjadi bulan-bulanan tetangganya, jika tidak cepat diamankan ke kantor polisi oleh anggota Bhabinkamtibmas Aipda Ari Supriyatno personil Polres Merangin Jumat (26/4/2024) sekitar pukul 08 WIB.

Pelaku H (46) diamankan ke Polres Merangin, setelah adik tersangka yang bernama HL (39) melaporkan aksi bejat tersangka ke Polres Merangin.

Aksi bejad pelaku ini terungkap pada saat korban MPS (13) yang tak lain anak kandung pelaku sudah tidak tahan lagi dengan ancaman dan perbuatan bejad ayah kandungnya melaporkan peristiwa memilukan yang dialaminya kepada pamannya HL, lalu pelaku langsung diamankan oleh warga ke Kantor Desa dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut.

"Betul, kita telah mengamankan seorang pria paruh baya berinisial H (46) yang merupakan warga Rt 003 Desa Mekar Limau Manis Kecamatab Tabir Ilir, pelaku diamankan karena diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya sendiri," kata Kapolres Merangin, AKBP Ruri Roberto, Senin (29/4/2024).

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa aksi bejad pelaku dilakukan sudah berulang kali yakni sejak tahun 2020, dan terakhir dilakukan oleh pelaku pada Senin (15/4/2024) sekira pukul 07.00 Wib, pada saat korban diajak oleh pelaku untuk mencari buah sawit (mencari brondolan sawit) di Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur dan pada saat itu pelaku melancarkan aksinya.

Halaman:
1 2
      
