HOME NEWS NUSANTARA

Hendak Wudhu, Warga Kolaka Tertimbun Tanah Longsor

Muh Rusli , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:43 WIB
Hendak Wudhu, Warga Kolaka Tertimbun Tanah Longsor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KOLAKA - Sebuah rumah di Lorong Pancuran, RW 002 Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) tertimpa tanah longsor. Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) dilaporkan tertimbun tanah dan dilarikan ke puskesmas karena alami luka-luka, Senin (29/4/2024).

Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif mengatakan, kejadian tersebut dikemukakan terjadi pada pukul 18.10 Wita. Rumah yang tertimpa longsor dikemukakan milik seorang petani bernama Lasim.

"Jebol bagian dapur. Korban luka tertimpa longsor seorang IRT inisial KM," kata Iptu Dwi Arif.

Dijelaskan, kronologi longsor bermula disaat KM hendak berwudhu untuk menunaikan shalat. Ketika ia telah berada di ruangan dapur, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang rumahnya yang diikuti material tanah menjebol dinding tempat tinggal mereka.

Halaman:
1 2
      
