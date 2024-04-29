Evakuasi 2 Petugas Telekomunikasi Tewas Hirup Gas Beracun Berlangsung 4 Jam

BANDUNG – Sebanyak dua orang petugas salah satu perusahaan telekomunikasi tewas di dalam gorong-gorong saat akan melakukan perbaikan jaringan, di Jalan Sangkuriang, Coblong, Kota Bandung, Minggu (28/4/2024) malam. Proses evakuasi berlangsung lama karena karena lubang gorong-gorong yang sempit.

Kejadian itu sontak membuat panik warga Coblong, Kota Bandung. Saat kejadian, salah satu petugas perusahaan telekomunikasi teriak meminta tolong karena dua rekannya tak sadarkan diri di dalam gorong-gorong saat memperbaiki jaringan, pada Minggu malam.

Diduga kedua petugas tersebut menghirup gas beracun dan tak sadarkan diri hingga meninggal dalam gorong-gorong.

Proses evakuasi berlangsung lama hingga empat jam karena diameter gorong-gorong yang sempit menyulitkan petugas untuk mengevakuasi tubuh kedua petugas tersebut.

Kedua jasad petugas tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dan selanjutnya diserahkan pada keluarga.

