Terjatuh dari Jembatan, Pemotor Tewas Tenggelam Bersama Motornya

SIDOARJO - Seorang pria ditemukan tewas tenggelam usai sepeda motor yang dikendarainya tercebur ke sungai di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (28/4/2024) dini hari. Kecelakaan itu terjadi saat pemotor hendak melintas di atas jembatan.

Jenazah korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan tak jauh dari lokasi korban terjatuh.

Peristiwa tersebut dialami oleh seorang pria bernama Iqbal Firmanto, ia ditemukan tewas tenggelam setelah sepeda motor yang dikendarainya tercebur ke sungai saat hendak melintas di atas jembatan yang ada di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sesaat setelah kejadian, warga yang melihat insiden tersebut berusaha menolong korban. Namun nahas, dikarenakan arus sungai yang deras serta sungai yang cukup dalam, warga hanya dapat mengevakuasi sepeda motor korban lalu melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

"Korban terjatuh dari jembatan saat hendak menyebrangi sungai," ujar Suliono, seorang saksi mata.