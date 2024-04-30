20 Misteri dan Tanda-Tanda Kiamat Menurut Ramalan Jayabaya

PRABU Jayabaya merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135–1157. Jayabaya dikenal juga sebagai Raja Peramal karena kemampuannya dalam meramal masa depan. Tak sedikit ramalannya dianggap benar dan terbukti.

Jayabaya yang berhasil membawa Kerajaan Kediri pada puncak kejayaan dianggap punya ketajaman intuitif yang kuat. Masyarakat Jawa percaya kalau Jayabaya memiliki ilmu batin untuk menerawang masa depan.

Jayabaya membuat banyak ramalan tentang masa depan, salah satunya terkait kiamat.

Tak ada yang tahu kiamat kapan terjadi, tapi Jayabaya membuat ramalan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ramalan Jayawijaya tentang tanda-tanda kiamat tersebut memang bisa ditemui di zaman sekarang.

Misalnya kejahatan sudah dianggap hal biasa, kebaikan dilupakan dan lebih mementingkan harta, hingga masa pemburitan (LGBT) di mana sudah hal biasa jika sesama jenis saling menyukai (homoseksual) hingga pria berpakaian seperti wanita dan begitupun sebaliknya.

Berikut 20 misteri dan tanda-tanda kiamat kubra yang diramalkan Jayabaya :

1. Umah ala saya dipuja, artinya rumah maksiat makin dipuji.

2. Wong wadon lacur ing endi-endi, artinya banyak perempuan lacur di mana-mana.

3. Akeh laknat, artinya banyak kutukan.

4. Akeh pengkhianat, artinya banyak pengkhianat.

5. Anak mangan bapak, artinya anak berani pada bapaknya.

6. Sedulur padha mangan sedulur, artinya saudara makan saudara tidak rukun.

7. Kanca dadi musuh, artinya kawan jadi lawan.

8. Guru disatru, artinya banyak guru dimusuhi.

9. Tangga lan curiga, artinya tetangga saling curiga.

10. Pedagang akeh sing kepelarang, artinya pedagang banyak yang tenggelam.

11. Wong utana akeh sing dadi, artinya penjudi banyak yang merajalela.

12. Akeh barang kang haram, artinya banyak barang haram.

13. Akeh anak kang haram, artinya banyak anak haram.

14. Wong wadon ngelamar wong lanang, artinya perempuan melamar laki-laki.

15. Wong lanang ngasura derajate dhewe, artinya laki-laki menghina derajatnya sendiri.

16. Akeh barang-barang melebuh luang, artinya banyak barang-barang yang terbuang.